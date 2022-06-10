بعد التفشي وانتقاله عبر الهواء.. السيناريو الأسوء لجدري القرود

بدأت التقارير الأولى عن حالات الإصابة بجدري القرود في أوروبا في الظهور في منتصف شهر مايو، وبعد أسبوع، تم تأكيد 92 حالة خارج دول وسط وغرب إفريقيا حيث ينتشر المرض.

ووفقًا لموقع "theatlantic" تم توجيه سؤال متى ينتهي جدرى القرود لخمسة خبراء عن توقعاتهم بهذا الشأن، قالوا شيئًا واحدًا مؤكدًا: جدري القرود ليس COVID-19 التالي، إنه ببساطة غير قابل للانتقال بما يكفي للتسبب في عدوى على مستوى الجائحة، ولا يبدو أنه فيروس قاتل بشكل خاص.

لم يمت حتى الآن أي من المرضى البالغ عددهم 1200 مريض، ولكن بعد ذلك تفاوتت وجهات نظرهم على نطاق واسع: قد يكون التفشي قد انتهى قبل أن نعرفه؛ أو قد تصبح مشكلة متواضعة ومتقطعة؛ أو يمكن أن يتحول إلى خطر دائم وإزعاج، مثل الهربس التناسلي التالي. فيما يلي ثلاثة مسارات يمكن أن يسلكها جدري القرود.

السيناريو الوردي: إخفاق سريع

ليست هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها جدرى القرود إلى الولايات المتحدة، أصيب ما لا يقل عن 47 شخصًا في ست ولايات بالمرض من الفيروس في عام 2003 بعد تفاعلهم مع كلاب البراري الأليفة المصابة (قانوني للامتلاك في معظم الولايات!)، تم احتواء الانتشار في غضون شهرين، ولم يمت أحد؛ أصيب شخصان بمرض خطير، لكنهما تعافيا.

انتشر تفشي عام 2003، جزئيًا من خلال تكتيك يسمى التطعيم الحلقي، حيث يتم تلقيح جميع المخالطين للمريض المصاب، يعمل هذا لأن تتبع جهات الاتصال لجدري القرود سهل نسبيًا بفضل القرب المادي الضروري لانتقاله، ولأن تطعيم شخص مصاب مؤخرًا يمكن أن يمنعه من أن يصبح معديًا، يتوقع Adalja أن التطعيم الدائري من المحتمل أن يفوق انتشار جدري القرود في الولايات المتحدة في غضون أسابيع، وأن الحالات ستنخفض إلى الصفر في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا.

السيناريو المتوسط: مشكلة متفرقة

ينتشر جدرى القرود بالفعل من وقت لآخر في وسط وغرب إفريقيا. يقول الخبراء إن السبب في ذلك هو أن الفيروس مستوطن في مجموعات الحيوانات المحلية، وربما نوعًا من الثدييات، يمكن أن يحدث الشيء نفسه هنا في الولايات المتحدة: إذا أصيب عدد كافٍ من الحيوانات البرية الأمريكية بالعدوى من خلال التفاعلات مع البشر المصابين، يمكن أن ينتشر جدري القرود في صمت بعد انخفاض الحالات البشرية إلى الصفر، في كثير من الأحيان، يصيب الحيوان شخصًا ما، وينشر هذا الشخص الفيروس إلى بعض جهات الاتصال الوثيقة، ويتشكل تفشي طفيف آخر، ثم يتلاشى.

السيناريو السيئ: مرض زهري آخر

هذا لا يعني أن ثلث البلاد من المرجح أن يصاب بجدرى القرود في الأشهر الستة المقبلة، يتوقع فارما أن يستمر جدري القرود في الانتشار بمستويات منخفضة وسيظل مركزًا في مجتمع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.

إذا حدث هذا، فإن جدري القرود سيكون مشابهًا لمرض الزهريوقالت فارما إن ذلك يصيب حوالي 0.04 في المائة من الأمريكيين، ومعظمهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال في أسوأ سيناريو حالة فارما المطلق- والذي يعتقد أنه أقل احتمالًا- يمكن أن ينتشر جدري القرود في جميع أنواع المجتمعات، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، ويصبح شائعًا مثل الهربس التناسلي، مع إصابة أكثر من 12 في المائة من الأمريكيين.