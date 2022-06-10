الجمعة 10 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. انطلاق انتخابات نادي مستشارى النيابة الإدارية

انتخابات نادي مستشاري
انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية
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ينطلق اليوم الجمعة، ماراثون انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية، بمقر النادي بمنطقة المنيل، عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وانتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، من وضع اللمسات النهائية للانتخابات المقرر عقدها غدًا، بمقر النادي بمنطقة المنيل عبر نظام التصويت الإلكتروني، في سابقة هي الأولى من نوعها في جميع جهات الدولة.

وتسلمت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم غريب، مدير التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، المعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل البرنامج ووضعه موضع التنفيذ.

ولفتت النيابة، إلى أن برنامج التصويت الإلكتروني يتكون من 4 مراحل، يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بانتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية والخاصة بالتصويت، وذلك عن طريق إبداء الناخب رأيه باستخدام شاشات الحاسب الآلي التي تعمل بتقنية اللمس، والموجودة داخل كل لجنة تصويت فرعية، مع مراعاة ضوابط عملية التصويت بطريق الاقتراع السري والمؤمّن بالكامل، ويتبع ذلك طباعة ورقة إبداء الرأي وإيداعها المستشارين الناخبين داخل صندوق الأصوات الخاص باللجنة الانتخابية، كما أطلقت إدارة التحول الرقمي موقعًا متكاملًا يتيح للمستشارين الناخبين الاستعلام عن اللجان الانتخابية المقيدين بها وكذلك أرقامهم بالكشف الذي سيتم التوقيع به بتلك اللجان.

وأشارت النيابة الإدارية، إلى أن البرنامج في صورته النهائية سيقوم بتحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، بما يحقق الشروط العامة للانتخابات، ويحافظ بشكل كامل على سرية العملية الانتخابية والاقتراع المباشر.

ولفتت إلى أن النظام سيعتمد على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج، إضافة إلى أنه يمكنه العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

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وائل لطفي

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