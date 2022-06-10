مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 فى القاهرة والمحافظات
يهتم المسلمون في جميع أنحاء محافظات مصر بالبحث عن مواقيت الصلاة اليوم، للحفاظ على أدائها في وقتها، حيث تعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام ويجب على المسلم الحفاظ عليها.
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 الموافق هجريا 10 ذو القعدة 1443 في القاهرة
موعد أذان الفجر : 3:08 ص
موعد أذان الظهر : 11:55 ص
موعد أذان العصر : 3:30 م
موعد أذان المغرب : 6:56 م
موعد أذان العشاء : 8:29 م
وذلك حسب توقيت القاهرة المحلي.
مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 الموافق هجري 10 ذو القعدة 1443 في الإسكندرية
موعد أذان الفجر : 3:08 ص
موعد أذان الظهر : 12:00 م
موعد أذان العصر : 3:38 م
موعد أذان المغرب : 7:04 م
موعد أذان العشاء : 8:39 م
وذلك حسب توقيت الاسكندرية المحلي
مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 الموافق هجري 10 ذو القعدة 1443 في الجيزة
موعد أذان الفجر : 3:08 ص
موعد أذان الظهر : 11:55 ص
موعد أذان العصر : 3:30 م
موعد أذان المغرب : 6:56 م
موعد أذان العشاء : 8:29 م
وذلك حسب توقيت الجيزة المحلي.
مواعيد الصلاة اليوم في أسوان
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 الموافق هجري 10 ذو القعدة 1443 في أسوان
موعد أذان الفجر : 3:24 ص
موعد أذان الظهر : 11:48 ص
موعد أذان العصر : 3:08 م
موعد أذان المغرب : 6:36 م
موعد أذان العشاء : 8:01 م
وذلك حسب توقيت أسوان المحلي.
مواعيد الصلاة اليوم في قنا
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 الموافق هجري 10 ذو القعدة 1443 في قنا
موعد أذان الفجر : 3:17 ص
موعد أذان الظهر : 11:49 ص
موعد أذان العصر : 3:14 م
موعد أذان المغرب : 6:41 م
موعد أذان العشاء : 8:08 م
وذلك حسب توقيت قنا المحلي.
مواعيد الصلاة اليوم في الغردقة
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 الموافق هجري 10 ذو القعدة 1443 في الغردقة
موعد أذان الفجر : 3:09 ص
موعد أذان الظهر : 11:44 ص
موعد أذان العصر : 3:13 م
موعد أذان المغرب : 6:39 م
موعد أذان العشاء : 8:08 م
وذلك حسب توقيت الغردقة المحلي.