الجمعة 10 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 فى القاهرة والمحافظات

صلاة
صلاة
ads

يهتم المسلمون في جميع أنحاء محافظات مصر بالبحث عن مواقيت الصلاة اليوم، للحفاظ على أدائها في وقتها، حيث تعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام ويجب على المسلم الحفاظ عليها.


مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 


مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 الموافق هجريا 10 ذو القعدة 1443 في القاهرة

موعد أذان الفجر : 3:08 ص
موعد أذان الظهر : 11:55 ص
موعد أذان العصر : 3:30 م
موعد أذان المغرب : 6:56 م
موعد أذان العشاء : 8:29 م
وذلك حسب توقيت القاهرة المحلي.


مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية


مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 الموافق هجري 10 ذو القعدة 1443 في الإسكندرية
موعد أذان الفجر : 3:08 ص
موعد أذان الظهر : 12:00 م
موعد أذان العصر : 3:38 م
موعد أذان المغرب : 7:04 م
موعد أذان العشاء : 8:39 م
وذلك حسب توقيت الاسكندرية المحلي

 

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة 


مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 الموافق هجري 10 ذو القعدة 1443 في الجيزة
موعد أذان الفجر : 3:08 ص
موعد أذان الظهر : 11:55 ص
موعد أذان العصر : 3:30 م
موعد أذان المغرب : 6:56 م
موعد أذان العشاء : 8:29 م
وذلك حسب توقيت الجيزة المحلي.

txt

نشرة بعد منتصف الليل.. تكليف للوزراء للنهوض بالأداء الاقتصادى وموعد مباراة مصر المقبلة

txt

نشرة بعد منتصف الليل.. «سمكرى البنى آدمين» فى قبضة الأمن.. والأهلى يرد على تغريدة «موسيمانى»

 

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان 


مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 الموافق هجري 10 ذو القعدة 1443 في أسوان
موعد أذان الفجر : 3:24 ص
موعد أذان الظهر : 11:48 ص
موعد أذان العصر : 3:08 م
موعد أذان المغرب : 6:36 م
موعد أذان العشاء : 8:01 م
وذلك حسب توقيت أسوان المحلي.

 

مواعيد الصلاة اليوم في قنا


مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 الموافق هجري 10 ذو القعدة 1443 في قنا
موعد أذان الفجر : 3:17 ص
موعد أذان الظهر : 11:49 ص
موعد أذان العصر : 3:14 م
موعد أذان المغرب : 6:41 م
موعد أذان العشاء : 8:08 م
وذلك حسب توقيت قنا المحلي.

 

مواعيد الصلاة اليوم في الغردقة 


مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 الموافق هجري 10 ذو القعدة 1443 في الغردقة
موعد أذان الفجر : 3:09 ص
موعد أذان الظهر : 11:44 ص
موعد أذان العصر : 3:13 م
موعد أذان المغرب : 6:39 م
موعد أذان العشاء : 8:08 م
وذلك حسب توقيت الغردقة المحلي.

موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2022 وكيفية قراءة التقديرات

رابط بوابة الأزهر لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني

3 إعدادى المنوفية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية بالاسم

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 والتشكيل المتوقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

رشدى سعيد وثورة يوليو

كريم فرغلى

أسبوع مميز

ماجد حبته

بدأت السنة التاسعة

الحسين عبدالرازق

كفاكم نبشًا للقبور!

بسنت حسن

الكمال وضحاياه

عبد الرحيم طايع

خيبات الآملين

مدحت بشاى

الحوار الوطنى والعقل الفلسفى

حسين دعسة

توماس فريدمان بعد مائة يوم من الحرب: مفاجآت!

صور

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

محطة تل أبيب

المزيد

محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان العلاقات الثنائية فى أبوظبى

مقترح أمريكى.. كواليس رفض إسرائيل عقد قمة مع السلطة الفلسطينية

إسرائيل ترحب بإدانة وكالة الطاقة الذرية سلوك إيران النووى