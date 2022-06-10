درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة 10 /6 /2022 فى محافظات مصر

يهتم المصريون في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية بمعرفة حالة الطقس اليوم الجمعة 10 /6 /2022 و درجات الحرارة العظمى والصغرى، والشبورة المائية التي تتكون في ساعات الصباح الأولى.



ويقدم الدستور نشرة يومية عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 10 /6/ 2022 و حالة الطقس اليوم نظرا لإقبال الجميع على الخروج في هذا اليوم الذي يعتبر أجازة رسمية لجميع العاملين ومنهم من يبحث عن التنزة في الأماكن المفتوحة، لذا يجب معرفة حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم .

حالة الطقس اليوم الجمعة 10 /6 /2022 في محافظات مصر



وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تسود حالة الطقس اليوم الجمعة حرارة شديدة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.



وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إالى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 على محافظات ومدن مصر