الجمعة 10 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة 10 /6 /2022 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة
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يهتم المصريون في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية بمعرفة حالة الطقس اليوم الجمعة 10 /6 /2022 و درجات الحرارة العظمى والصغرى، والشبورة المائية التي تتكون في ساعات الصباح الأولى.
 

ويقدم الدستور نشرة يومية عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 10 /6/ 2022 و حالة الطقس اليوم نظرا لإقبال الجميع على الخروج في هذا اليوم الذي يعتبر أجازة رسمية لجميع العاملين ومنهم من يبحث عن التنزة في الأماكن المفتوحة، لذا يجب معرفة حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم .

 

حالة الطقس اليوم الجمعة 10 /6 /2022 في محافظات مصر


وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تسود حالة الطقس اليوم الجمعة حرارة شديدة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.


وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إالى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 على محافظات ومدن مصر

 

 

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3826
الإسكندرية3523
وادي النطرون3725
طنطا3725
شبين الكوم3725
دمنهور3622
بالطيم3222
مرسى مطروح3222
السلوم3921
سيوة3924
بورسعيد3124
دمياط3024
الزقازيق3824
المنصورة3724
الإسماعيلية3826
السويس3825
العريش3222
رفح3423
رأس سدر3923
نخل3717
نوبيع3923
طابا3822
سانت كاترين3618
الطور3623
شرم الشيخ4027
الغردقة4128
مرسى علم3824
الفيوم4024
بني سويف4124
المنيا4125
أسيوط4126
سوهاج4224
قنا4325
الأقصر4324
أسوان4428
إدفو4426
أبو سمبل4325
الوادى الجديد4225
شلاتين4028
أبو رماد3927
حلايب3427
رأس حدربة3326
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