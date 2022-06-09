14 سبتمبر.. النطق بالحكم على فتاة استعانت بخطيبها لقتل والدها بالهرم

حجزت محكمة جنايات الجيزة محاكمة فتاة استعانت بخطيبها لقتل والدها بالهرم، للنطق بالحكم في جلسة 14 سبتمبر المقبل، بعد إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ملقاة بالقمامة ومتفحمة، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث لموقع الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص في العقد الخامس من العمر متفحمة وغير معلومة الملامح.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، فحصت الأجهزة الأمنية بلاغات التغيب لتحديد هوية المجني عليه، وكذلك فحص كاميرات المراقبة الكائنة بالقرب من مكان الحادث، حيث تبين أن أحد كاميرات المراقبة رصدت إلقاء سيدتين ورجل الجثة وإشعال النيران بها، وتم إلقاء القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وكشفت أقوال المتهمة الأولى زوجة المجني عليه خلال التحقيقات، أنها فوجئت بابنتها البالغة من العمر 28 عاما، تخبرها بأن والدها حاول التعدي عليها أكثر من مرة، وعندما كانت تحاول منعه يضربها ويهددها بالقتل، لذلك قررت أن تخبر والدتها بما كان يفعله والدها معها، فقرروا التخلص من الأب على النحو المبين بالتحقيقات.