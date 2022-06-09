الخميس 09 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 16 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالقاهرة

سولار
سولار
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إحباط محاولة صاحب محطة وقود بيع 16 ألف لتر سولار فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى فى القاهرة.

البداية عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، لعدم وجود الفواتير وعدم انتظام القيد ومخالفة شروط الترخيص وتجميعه كمية قدرها 16 ألف لتر سولار للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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