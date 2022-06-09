الخميس 09 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث تصادم سيارة بـ«عامود كهربائى» فى طوخ

حادث تصادم
حادث تصادم
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شهد طريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم سيارة دبابة بالجزيرة الوسطى بنزلة كوبرى طوخ العلوى، مما تسبب في أضرار بـ"عامود الكهرباء"، وتم التحفظ على السيارة والسائق، ورفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد فتحى، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من أحمد وزيرى، رئيس مدينة طوخ، بوقوع حادث تصادم سيارة بالجزيرة الوسطى بنزلة كوبرى طوخ. 

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة دبابة بيضاء اللون رقم 1679 "ت ل ا" بقيادة السائق "علاء عبد العزيز عبد السلام"، 36 سنة، ومقيم بقرية قرطسا مركز دمنهور بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطى نزلت كوبرى طوخ العلوى بحوالى 100 متر تقريباً طريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة وتحولت السيارة إلى اتجاه بنها نتيجة عبور الجزيرة الوسطى وأسفر الحادث عن تضرر عامود الكهرباء بالجزيرة الوسطى.

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