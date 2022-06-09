الخميس 09 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة سقطت من الطابق العاشر فى بولاق الدكرور

مصرع طفلة
مصرع طفلة
ads

سقطت طفلة من الطابق العاشر في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الطفلة اختل توازنها مما أسفر عن سقوطها، دون وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفلة من الطابق العاشر في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، اختل توازنها خلال اللعب، وسقطت من النافذة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2022 وكيفية قراءة التقديرات

رابط بوابة الأزهر لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 والتشكيل المتوقع

3 إعدادى المنوفية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

رشدى سعيد وثورة يوليو

كريم فرغلى

أسبوع مميز

ماجد حبته

بدأت السنة التاسعة

الحسين عبدالرازق

كفاكم نبشًا للقبور!

بسنت حسن

الكمال وضحاياه

عبد الرحيم طايع

خيبات الآملين

مدحت بشاى

الحوار الوطنى والعقل الفلسفى

حسين دعسة

توماس فريدمان بعد مائة يوم من الحرب: مفاجآت!

صور

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

محطة تل أبيب

المزيد

محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان العلاقات الثنائية فى أبوظبى

مقترح أمريكى.. كواليس رفض إسرائيل عقد قمة مع السلطة الفلسطينية

إسرائيل ترحب بإدانة وكالة الطاقة الذرية سلوك إيران النووى