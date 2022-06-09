مصرع طفلة سقطت من الطابق العاشر فى بولاق الدكرور

سقطت طفلة من الطابق العاشر في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الطفلة اختل توازنها مما أسفر عن سقوطها، دون وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفلة من الطابق العاشر في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، اختل توازنها خلال اللعب، وسقطت من النافذة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.