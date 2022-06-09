الخميس 09 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لـ«مستريح الزيتون» لاستيلائه على 35 مليون جنيه من المواطنين

مستريح
مستريح
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قضت محكمة جنح الزيتون، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الشريف، بمعاقبة مستريح الزيتون بالسجن 3 سنوات مع الشغل بتهمة النصب.

وتعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من 30 مواطنا أفادوا بتعرضهم النصب على يد تاجر استولى على ما يقرب من 35 مليون جنيه، مقابل استثمار أموالهم فى العقارات وحجز شقق لهم، وتم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة وأن المتهم أوهم ضحاياه بحجز شقق لهم بأسعار أرخص من ثمنها الحقيقى، واستولى على أموالهم ورفض ردها.

وتم القبض على المتهم وأحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب وإحالته لمحكمة الجنح.

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