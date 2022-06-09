الخميس 09 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوى فى المنيا

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل
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نجحت قوات الإدارة العامة لمرور المنيا مُستعينًة بالأوناش لرفع آثار حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة المنيا، لتيسير حركة المرور وسحب الكثافات من على الطريق ونقل 5 أشخاص مصابين إلي المستشفي لتلاقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديداً بالقرب من محور سمالوط ووجود مصابين.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وقوع الحادث.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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