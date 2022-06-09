تحرير 66 محضر مخالفة للمتلاعبين بوزن رغيف العيش بالدقى

وجهت الأجهزة التنفيذية بحى الدقى، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة المخابز للتأكد من الالتزام بالوزن المقرر لرغيف الخبز.

وقاد الحملة اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، وتمت مراجعة أوزان الخبز والاشتراطات الواجبة لتخزين ونظافة الأدوات المستخدمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 66 محضرا لوجود مخالفات صحية وتموينية، كما تم إيقاف 2 مخبز مخالف لإدارتهما بدون ترخيص وجار اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.