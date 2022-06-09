إصابة شخصين فى حادث سير بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة

أصيب شخصان، اليوم الخميس، فى تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز ادكو بالبحيرة تم نقل المصابين مستشفى إدكو المركزى للعلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية التى باشرت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز إدكو ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: محمد سعيد إبراهيم ٣٦ سنة سائق ومقيم الغربية ومحمود بدير الديب ٤٦ سنة مقيم الغربية.

تم التحفظ على السيارتين وأخطرت الجهات المعنية التى باشرت التحقيق.