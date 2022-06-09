الخميس 09 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة طالب غرق أثناء الاستحمام فى ترعة بكفر الشيخ

غرق أثناء الاستحمام
غرق أثناء الاستحمام
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب بالصف الثاني الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، لقى مصرعه غرقاً أثناء الاستحمام بترعة عزبة عبد الحليم.

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً يفيد بوصول "م.ا" 14 عاماً، طالب بالصف الثاني الإعدادي، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثة هامدة، وتم إيداع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، أن الطالب المتوفى تعرض للغرق أثناء قيامه باللهو والاستحمام بترعة عزبة عبدالحليم التابعة للقرية محل إقامته وذلك نظراً لعدم إجادته السباحة، وجرى انتشاله بمعرفة الأهالي.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر رقم 5354 لسنة 2022م، إداري مركز كفر الشيخ.

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وائل لطفي

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