الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني فور اعتمادها

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث في الساعات الأخيرة، خاصة أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 قد ظهرت بالفعل في عدد من المحافظات خلال الأسبوع الجاري والتي كان منها "المنيا، الغربية، الإسماعيلية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، بني سويف، الدقهلية، الوادي الجديد، بورسعيد، البحيرة، أسيوط، الإسكندرية، الجيزة، أسوان".

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية

ينتظر طلاب وطالبات الصف الشهادة الإعدادية2022 في محافظة المنوفية ظهور النتائج في حالة من القلق والتوتر الشديد، وفي إطار حرص الدستور على تقديم جميع الخدمات لمتابعيها نقدم  في السطور الآتية خطوات الحصول على النتيجة فور ظهورها .

محافظ المنوفية: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 مطلع الأسبوع المقبل

وكشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بعد الانتهاء من إجراءات التصحيح للامتحانات والعمل حاليا على رصد الدرجات ومراجعتها.

وأوضح أبو ليمون أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنوفية مطلع الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات من تصحيح ورصد ومراجعة الدراجات بشكل دقيق لخروج النتيجة دون أى مشكلات أو أخطاء.

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وكانت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب والشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنوفية قد بدأت السبت 21 مايو الماضى، وأدى 83839 طالبا وطالبة الامتحانات في 400 لجنة امتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14302 معلم (رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدارس ستة أيام متصلة وانتهت الخميس 26 من مايو الماضي ومن هذه اللحظة يكثف البحث عن النتيجة.

خطوات الحصول نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنوفية 2022 الفصل الدراسي الثاني

يمكن  للطلاب والطالبات الحصول على النتائج فور اعتمادها رسمياً، عبر اتباع الخطوات كالآتي:

  1. تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لنتائج الامتحانات عبر الرابـــــــــــــــــط التالي: (من هنا).
  2. اختيار المحافظة التابع لها الطالب.
  3. : إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
  4. الضغط على إظهار النتيجة
محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 المنوفية

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