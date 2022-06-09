مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حريق سيارة ببنها

لقيت سيدتان مصرعهما وإصابة 5 آخرين، بطريق بنها- ميت العطار في محافظة القليوبية، حيث اشتعلت النيران فجأة في السيارة أثناء اتجاهه إلى قرية ميت العطار دائرة مركز بنها، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى بنها العام تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة باشتعال النيران في سيارة سوزوكي أجرة على طريق بنها- ميت العطار وإصابة 5 ومصرع 2 من الركاب.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين اشتعال النيران في سيارة أجرة فجأة أثناء سيرها على طريق بنها- ميت العطار دائرة مركز بنها ما أسفر عن مصرع سيدتين، هما «ن. ف» 35 سنة وسيدة أخرى من الركاب وإصابة كل من شحات حميدة سائق السيارة ومحمد شحات حميدة نجل سائق السيارة وعفيفي أشرف وعيد إسلام وأحمد السعداوي وتم نقلهم للمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثتين والاستعلام عن حالة المصابين لمعرفة حالتهم وسؤالهم وندب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث، والذي يرجح أنه بسبب ماس كهربائي شب في السيارة، وتم التصريح بدفن جثتي ضحيتي الحادث.