الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

7 يوليو.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «الكفن» بتهم النصب بعين شمس

متهمين
متهمين
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قررت محكمة جنح مستأنف عين شمس بجلستها المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، تأجيل محاكمة 3 من المتهمين في قضية "كفن عين شمس"، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية جديدة لاتهامهم بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين وبيع شقق سكنية وهمية لهم وذلك لجلسة 7 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة في وقت سابق قد وجهت للمتهمين وآخرين من ذويهم سبق الحكم عليهم تهم استعراض القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكه المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت "النيابة العامة" فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح بينهما وبعد إخطار الشرطة.

وأضافت التحقيقات أن عائلة المتهمين هددت عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذووهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضي لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.

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