الخميس 09 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الثاني

الثاني الثانوي
الثاني الثانوي
ads

ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الثاني، خاصة أن نتيجة سنوات النقل وعدد من الشهادات قد ظهرت بالفعل، واليوم الخميس، قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا لتحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 لجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

الانتهاء من تصحيح أوراق الصف الثاني الثانوي 2022

وخلال الشهر الماضي قد أدى 586 ألفا و675 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال وفقا للنظام الجديد الذي أقرته الوزارة بالدمج بين التابلت والنظام الورقي.

واعتمد النظام الجديد في العام الدراسي المنتهي 2021_ 2022 على امتحان المادة الواحدة في نفس اليوم على فترتين، بحيث تكون الأولى ورقية في الأسئلة المقالية بنسبة 30% من إجمالي الدرجات، والثانية إلكترونية على جهاز التابلت لأسئلة الاختيار من متعدد وتمثل 70%.

 وعقب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في الصف الأول الثانوي، عملت كنترولات الثانوية خلال الفترة الماضية على تصحيح إجابات الأسئلة المقالية وتجهيز الدرجات لحين وصول نتائج الأسئلة الإلكترونية من الوزارة، وخضعت أوراق الامتحانات لنظام المراجعة والتدقيق كي يحصل كل طالب عن درجاته كاملة التي تعبر عن مستواه الحقيقي.

رابط تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

ولأول مرة قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الخميس، رابط يتم من خلاله تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي العام الإلكترونية من قبل المديريات التعليمية والمدارس الثانوي.

 

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 من خلال موقع بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم على الرابــــــــــــــــــط 

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 ورابط التقديم في الصف الأول الثانوي

تقديم الصف الأول الابتدائى عبر بوابة التعليم الأساسى

بالشروط والخطوات.. رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 في المدارس الحكومية والتجريبية

 

 وفي بيان وزارة التربية والتعليم الصادر اليوم قد أوضحت أنه بعد تحميل النتائج من قبل المدارس يتم تجميع درجات الامتحانات الإلكترونية والورقية ونتيجة الفصل الدراسي الأول واحتساب حالة الطالب ناجح أم دور ثان على ان تعد كل مديرية من مديريات التعليم النتيجة بعد ذلك للطلاب في بوابة خاصة بكل محافظة.

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن تحميل ملفات نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي التي تمت خلال مايو الماضى من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة الطلاب واتباع الإرشادات والتعليمات المعلنة في هذا الشأن من خلال الموقع المخصص لذلك.

وزارة التربية والتعليم: المدارس تجمع درجات الامتحانات الالكترونية

كما أوضحت الوزارة أن المدارس الثانوية ستهتم بالقيام بعملية تجميع درجات الامتحانات الإلكترونية المشار إليها مع درجات الامتحان المقالي بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول وتجهيز النتيجة النهائية للطلاب فى جميع المواد.

وفي هذا السياق ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي الجاري بالمدارس فور الانتهاء من إعدادها، خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل بدء امتحانات الشهادة الثانوية.

الثاني الثانوي نتيجة الصف الثاني الثانوي الثاني الثانوي 2022 وزارة التربية وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2022 وكيفية قراءة التقديرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2022 وكيفية قراءة التقديرات

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 والتشكيل المتوقع

رابط بوابة الأزهر لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

رشدى سعيد وثورة يوليو

كريم فرغلى

أسبوع مميز

ماجد حبته

بدأت السنة التاسعة

الحسين عبدالرازق

كفاكم نبشًا للقبور!

بسنت حسن

الكمال وضحاياه

عبد الرحيم طايع

خيبات الآملين

مدحت بشاى

الحوار الوطنى والعقل الفلسفى

حسين دعسة

توماس فريدمان بعد مائة يوم من الحرب: مفاجآت!

صور

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

محطة تل أبيب

المزيد

محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان العلاقات الثنائية فى أبوظبى

مقترح أمريكى.. كواليس رفض إسرائيل عقد قمة مع السلطة الفلسطينية

إسرائيل ترحب بإدانة وكالة الطاقة الذرية سلوك إيران النووى