رابط تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الثاني

ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الثاني، خاصة أن نتيجة سنوات النقل وعدد من الشهادات قد ظهرت بالفعل، واليوم الخميس، قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا لتحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 لجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

الانتهاء من تصحيح أوراق الصف الثاني الثانوي 2022

وخلال الشهر الماضي قد أدى 586 ألفا و675 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال وفقا للنظام الجديد الذي أقرته الوزارة بالدمج بين التابلت والنظام الورقي.

واعتمد النظام الجديد في العام الدراسي المنتهي 2021_ 2022 على امتحان المادة الواحدة في نفس اليوم على فترتين، بحيث تكون الأولى ورقية في الأسئلة المقالية بنسبة 30% من إجمالي الدرجات، والثانية إلكترونية على جهاز التابلت لأسئلة الاختيار من متعدد وتمثل 70%.

وعقب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في الصف الأول الثانوي، عملت كنترولات الثانوية خلال الفترة الماضية على تصحيح إجابات الأسئلة المقالية وتجهيز الدرجات لحين وصول نتائج الأسئلة الإلكترونية من الوزارة، وخضعت أوراق الامتحانات لنظام المراجعة والتدقيق كي يحصل كل طالب عن درجاته كاملة التي تعبر عن مستواه الحقيقي.

رابط تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

ولأول مرة قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الخميس، رابط يتم من خلاله تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي العام الإلكترونية من قبل المديريات التعليمية والمدارس الثانوي.

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 من خلال موقع بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم على الرابــــــــــــــــــط

وفي بيان وزارة التربية والتعليم الصادر اليوم قد أوضحت أنه بعد تحميل النتائج من قبل المدارس يتم تجميع درجات الامتحانات الإلكترونية والورقية ونتيجة الفصل الدراسي الأول واحتساب حالة الطالب ناجح أم دور ثان على ان تعد كل مديرية من مديريات التعليم النتيجة بعد ذلك للطلاب في بوابة خاصة بكل محافظة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن تحميل ملفات نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي التي تمت خلال مايو الماضى من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة الطلاب واتباع الإرشادات والتعليمات المعلنة في هذا الشأن من خلال الموقع المخصص لذلك.

وزارة التربية والتعليم: المدارس تجمع درجات الامتحانات الالكترونية

كما أوضحت الوزارة أن المدارس الثانوية ستهتم بالقيام بعملية تجميع درجات الامتحانات الإلكترونية المشار إليها مع درجات الامتحان المقالي بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول وتجهيز النتيجة النهائية للطلاب فى جميع المواد.

وفي هذا السياق ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي الجاري بالمدارس فور الانتهاء من إعدادها، خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل بدء امتحانات الشهادة الثانوية.