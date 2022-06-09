الاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 مصابين في حادث سير بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي أعلى الطريق بمساكن شيراتون المطار تمهيدا لسماع أقوالهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق بمساكن شيراتون المطار بمنطقة مصر الجديدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى بمساكن شيراتون المطار بمنطقة مصر الجديدة،، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وعادت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.