عازف الموسيقى جورج صافي يستعد لحفله الاول في مصر

يستعد عازف الموسيقى اللبناني جورج صافي، لإقامة حفل في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد النجاحات التي حققها في العديد من الدول، ويعد الحفل الأول له في أم الدنيا.

ونجح صافي في تطويع الالات الإيقاعية، للمزج بين الموسيقي الشرقيه والغربية، في العديد من الحفلات التي شارك فيها مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، وفي أمريكا، وتعاون جورج صافي من قبل، مع الفنانة مريم فارس، والفنان عاصي الحلاني، وغيرهم من مطربين أجانب وفرق موسيقيه شارك معها.

وأضاف جورج صافي، أنه يعشق التميز عندما يصبح عازف، فكان أول من صنع الـ Light system في الشرق الأوسط، لافتا لى أنه لم يكتفي أبداً بشيئًا واحدًا، ودائما يبحث عن التطور بطرق مختلفه ليصنع تاريخ له لا يمكن تكراره.

أوضح أنه يعشق تحويل الأغاني الإنجليزية بخلطة عربية علي مثال خلط الايقاعات الشرقيه مثل المقسوم والصعيدي بالموسيقى الهاوس.



ولفت إلى أن شغفه بالموسيقى بدأ في سن الـ ١٤ سنه، واحترف في سن الـ ١٧، بآلاته الدربوكه، وتمكن من أن يخلق هوية خاصة، ويعزف البركشن إلى جانب كبار النجوم العالمين.