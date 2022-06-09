إطلاق القمر الصناعي المصري 301 من قاعدة spaceX الخميس 09/يونيو/2022 - 03:06 م 6/9/2022 3:06:11 PM إطلاق القمر الصناعي المصري 301 شارك طباعة إطلاق القمر الصناعي المصري 301 إطلاق القمر الصناعي المصري 301 إطلاق القمر الصناعي المصري 301 إطلاق القمر الصناعي المصري 301 إطلاق القمر الصناعي المصري 301 إطلاق القمر الصناعي المصري 301 إطلاق القمر الصناعي المصري 301 إطلاق القمر الصناعي المصري 301 إطلاق القمر الصناعي المصري 301 إطلاق القمر الصناعي المصري 301 إطلاق القمر الصناعي المصري 301 إطلاق القمر الصناعي المصري 301 إطلاق القمر الصناعي المصري 301 شارك طباعة