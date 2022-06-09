حبس صاحب «صالة جيم» يروج بالمواد المخدرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بحبس صاحب صالة جيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بكمية من مخدر الهيروين، كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها وإعداد تقرير بشأنها وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهم لبيان القضايا المطلوب فيها لتنفيذها.

و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك صالة جيم، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط المتهم ويدع الله "م. إ. ز" 45 سنة،مالك صالة جيم بدائرة مركز شرطة القناطر، سبق اتهامه في 11 قضية، وضبط بحوزته “2 كيلو من مخدر الهيروين و4 سلاح أبيض ومبلغ مالى، وميزان حساس، وهواتف محمولة”.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.