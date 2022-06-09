الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأحد.. فتح باب تلقي وقبول تظلمات الشهادة الإعدادية في الغربية

جريدة الدستور
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قرر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس ، تحديد موعد فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي " 2021 – 2022 "، وذلك لمدة 15 يوما بداية من يوم الأحد المقبل .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولى أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 35 جنيها لكل مادة ويتم تحصيل الرسوم وفق إيصال " 123" يستلمه ولى أمر الطالب، وذلك بمقر كل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة.

كان الدكتور طارق رحمى  محافظ الغربية، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2021-2022 وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 75.13٪ للإعدادية العامة.

تحديد موعد فتح باب تلقى وقبول طلبات تظلمات الطلاب

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