الخميس 09 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأخضر يواصل الارتفاع.. تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفاع جديد سجله سعر الدولار اليوم بجميع البنوك العاملة بمصر سواء الحكومية أو الخاصة، وسجل سعر الدولار أعلى سعر له لهذا العام اليوم، حيث بلغ سعر الدولار، اليوم، خلال التعاملات مستوى 18.65 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.


وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

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ارتفع سعر الدولار اليوم ما يقرب من ٥ قروش أمام الجنيه ليصل إلى ١٨:٦٩ حسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاء سعر الدولار اليوم في أكبر البنوك العاملة في مصر كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 18.65 جنيه مصري للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 18.66 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في بنك مصر فوصل إلى 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية فوصل إلى 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 18.68 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 18.66 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات

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وشهدت أسعار العملات الآن في مصر ارتفاعا طفيفا، وجاء متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى في 09 يونيو 2022.

سعر دولار أمريكى: شراء 18.6494جنيه- بيع  18.7283 جنيه 
سعر يورو: شراء  19.9959 جنيه - بيع 20.0843 جنيه
سعر جنيه إسترلينى: شراء  23.3528جنيه – بيع 23.4610 جنيه 
سعر فرنك سويسرى: شراء 19.0631جنيه – بيع 19.1457
سعر 100 ين يابانى: شراء  13.8895جنيه – بيع 13.9514
سعر ريال سعودى: شراء  4.9713جنيه – بيع 4.9926
سعر دينار كويتى: شراء  60.8405 جنيه – بيع 61.1178
سعر درهم اماراتى: شراء  5.0768جنيه – بيع 5.0995
سعر اليوان الصينى: شراء  2.7865 2.8017

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

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