الخميس 09 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيناتور أمريكى: الكوكايين أرخص من سعر البنزين فى ولاية لويزيانا

السيناتور الأمريكي
السيناتور الأمريكي جون كينيدي
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قال السيناتور الأمريكي، جون كينيدي، إن البنزين في ولايته لويزيانا مكلف للغاية بحيث سيكون من الأرخص شراء الكوكايين. 

 

وانتقد السيناتور الجمهوري، عبر قناة فوكس نيوز، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعدم قدرته على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود التي تحدث ارتفاعات تاريخية بشكل شبه يومي. 

 

وقال كينيدي: "في ولايتي، سعر البنزين مرتفع للغاية لدرجة أنه سيكون من الأرخص شراء الكوكايين.

 

وفي لويزيانا، مركز صناعة تكرير النفط الأمريكية، يعتبر البنزين من أرخص الأسعار في الولايات المتحدة. 

 

واعتبارًا من يوم الأربعاء، بلغ سعر البنزين 4.495 دولارًا للجالون “3.785 لترًا” مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 4.955 دولارًا.

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