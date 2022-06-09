تحطم طائرة عسكرية أمريكية بولاية كاليفورنيا

تحطمت في ولاية كاليفورنيا طائرة عسكرية أمريكية تابعة للجناح الجوي الثالث لوحدة مشاة البحرية في ميرامار، ورجحت السلطات المحلية أن جميع ركابها لقوا حتفهم.

وتحطمت الطائرة "MV-22B Osprey" في مقاطعة إمبريال بالقرب من الطريق السريع 78 وبلدة غلاميس، على بعد 30 ميلا شمال الحدود المكسيكية، و150 ميلا شرق سان دييجو.

وتعتقد السطات المحلية أن خمسة أشخاص على الأقل كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها، وتم تأكيد الحادث من قبل مرفق البحرية الجوية "El Centro" في بيان مقتضب.

وأكدت البحرية الأمريكية أن الطائرة التي تحطمت لا تحمل مواد نووية.

وحاليًا، يتواجد مسؤولون عسكريون في مكان الحادث ولا يزال التحقيق جاريًا، ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة.