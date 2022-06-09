الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع البورصة الأمريكية وسط قفزة فى أسعار النفط

البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الأربعاء مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة فوق المستوى النفسي المهم البالغ ثلاثة في المئة وقفزة في أسعار النفط، وهو ما يذكي المخاوف حيال التضخم وآفاق أسعار الفائدة.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبيل بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يظهر التقرير أن التضخم ظل مرتفعا في مايو، رغم أن أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستثني قطاعي الغذاء والطاقة، من المرجح أنها تراجعت قليلا على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعيه في يونيو حزيران ويوليو، ومن المرجح أيضا أن يفعل نفس الشيء في اجتماعه في سبتمبر، في إطار مسعاه لمحاربة التضخم.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 45.18 نقطة، أو 1.9 بالمئة، إلى 4115.50 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 90.15 نقطة، أو 0.74 بالمئة، ليغلق عند 12085.09 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 273.57 نقطة، أو 0.82 بالمئة، إلى 32906.57 نقطة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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