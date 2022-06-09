البيت الأبيض يتوقع مزيدًا من التضخم الاقتصادى

قال البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إنه يتوقع أن الجولة القادمة من البيانات الاقتصادية ستظهر أرقاما مرتفعة للتضخم في الولايات المتحدة.

وأبلغت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض الصحفيين المرافقين للرئيس جو بايدن على متن طائرة الرئاسة إلى لوس انجليس، أن أرقام التضخم التي ستصدر يوم الجمعة من المرجح أن تظهر مزيدا من الأدلة على تضخم مرتفع.

وقالت: "نتوقع أن يكون رقم المؤشر العام للتضخم مرتفعا، ونتوقع أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها بعض التأثير على التضخم الأساسي، خصوصا عندما تنظرون إلى أشياء مثل أسعار تذاكر الطيران وتأثير ارتفاع تكاليف وقود الطائرات".