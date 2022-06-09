المالية تتبرأ من ارتفاعا الأسعار.. وهناك ممارسات يجب ردعها

قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن الدولار الجمركي عاد إلى أصله الطبيعي بعد القرار الأخير، مضيفا أن الدولة اتخذت قرارات مناسبة للحفاظ على السوق المحلية.

وأكد عبد العزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر لم تخل بأي اتفاقية من 28 دولية، لافتا إلى آخر تعديل للتعريفة الجمركية كان في عام 2017.

تخفيض الضريبة على أكثر من 70 سلعة

وأضاف أن تعديل التعريفة الجمركية يأتي لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر من منظمة الجمارك العالمية، موضحا أن الهدف منها خفض الضريبة على مستلزمات ومدخلات الإنتاج ودعم المنتج المحلي.

وأشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة على أكثر من 70 سلعة من المستلزمات الطبية والزراعية، مردفا أنه تم تخفيض الضريبة على أنواع معينة من السيارات وخاصة التي تعمل بالكهرباء والغاز، لافتًا إلى أن التعديل سيساهم في تعقيم الصناعة المحلية في قطاع السيارات مع زيادة القدرات على المنافسة مع بعض الدول في المنطقة، لافتا إلى أن مصر لديها اتفاقية تجارة حرة مع 100 دولة تقريبا.

ونوه، بأن الهدف من التعريفة الجمركية تقليل فاتورة الاستيراد مستقبلا وتعميق صناعة السيارات، مبينا أن هناك ممارسات احتكارية تتم من بعض التجار هي التي أدت بنا إلى هذا النحو، مشددًا على أنه لا مبرر لارتفاع أسعار السيارات الفترة الماضي.

كما لفت إلى أن قلة المعروض دفع البعض إلى رفع الأسعار، مطالبًا بضرورة اتخاذ قرارات رادعة ضد أي محتكر لأي سلعة، مؤكدا أن وزارة المالية بريئة تماما من ارتفاع الأسعار.