«التموين» تكشف حجم احتياطى 3 سلع استراتيجية

كشف إبراهيم عشماوي، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والأرز والسكر.

وأكد “عشماوي”، في تصريحات لوكالة “رويترز”، يوم الأربعاء، إن احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف عشماوي أن احتياطي مصر الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة خمسة أشهر، ومن الأرز يكفي لمدة تتعدى ثلاثة أشهر.

«التموين» تتعاقد على 52 ألف طن زيت صويا خام

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، تعاقدت الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على 52500 طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري.

وثبتت أسعار الزيت للمستهلك، إذ سجل سعر زيت الذرة «750 مل» 38 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس «800 مل» 32 جنيهًا، وبلغ سعر زيت ذرة نحو 32 جنيهًا.

وانخفض عقد يونيو لتداول زيت النخيل الماليزي، اليوم الثلاثاء، بمقدار 20 دولارًا، وسجل 1670 دولارًا للطن.

هبط عقد يونيو لتداول زيت الأولين بمقدار 20 دولارًا، وسجل 1680 دولارًا للطن.