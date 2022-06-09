الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس فى مصر

موجة شديدة الحرارة
موجة شديدة الحرارة
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تشهد  حالة الطقس في مصر موجة شديدة الحرارة تستمر من اليوم الخميس وتبدأ في الانكسار الأحد المقبل.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس الشديدة الحرارة إلى  تداخل كتلة من الرياح الصحراوية الساخنة مع رياح منخفض الهند الشديدة الحرارة ويظل تأثيرهما على  مدار 3-4 أيام قادمة.

وتنشط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية وتكون مصحوبة برياح ساخنة تزيد من الشعور بشدة سخونة الطقس.

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وحسب خبراء الأرصاد، فإن القاهرة الكبرى ستشهد بدءًا من اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتكون عند 42 درجة، وتصل ذروتها السبت المُقبل وتتراوح فيه الحرارة بين  44 إلى 45 درجة في الظل وحوالي 55 درجة تحت أشعة الشمس.

وفي جنوب الصعيد تصل حالة الطقس إلى  ذروتها  ما بين يومي السبت والأحد المُقبلين لتسجل حوالي 48 درجة في الظل وإلى حوالي 58 درجة تحت أشعة الشمس.

وتكون حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا وليلًا، فتصل ذروة الموجة الحارة عليهم السبت المقبل ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 35 إلى ٣٦ درجة من العريش وحتى الإسكندرية في طقس شديد الحرارة.

وتسجل محافظة مطروح أقل درجة حرارة في مصر خلال هذه الموجة  فتكون في بداية الثلاثين درجة.

تفاصيل درجات الحرارة:

القاهرة ٤٢ العظمى والصغري ٢٣

القليوبية ٤١ العظمى  والصغرى ٢٢

السلوم ٣٠ العظمى والصغرى ٢٢ 

مطروح العظمى ٣٠ الصغرى ٢٢ 

الإسكندرية العظمى ٣٣ والصغرى ٢٢

بورسعيد العظمي ٢٧ الصغرى ٢٢                              
انكسار الموجة الحارة

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وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تبدأ الحرارة في الإنكسار على المناطق الشمالية مع يومي الأحد والإثنين بشكل تدريجي لتعود معدلات الحرارة لطبيعتها، أما مناطق جنوب الصعيد فتنكسر الحرارة  مع يوم الثلاثاء.

نصائح لمواجهة الحر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 عصرًا، وتناول  العصائر المثلجة والمياه بكثرة والابتعاد تمامًا عن المشروبات الغازية، وارتداء ملابس قطنية واسعة ويفضل ألوان فاتحة لتجنب امتصاص أشعة الشمس.

وعلى كبار السن وأصحاب مرضى السكر والقلب والضغط المرتفع التواجد في أماكن منخفضة الحرارة وجيدة التهوية.

حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس على القاهرة والصعيد انكسار الموجة الحارة نصائح لمواجهة الحر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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