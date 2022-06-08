القضاء الإدارى يلغى توصية شركة أسمنت بزيادة حصتها من الفحم لـ 38 ألف طن

قبلت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من وزير البيئة ضد إحدى شركات الأسمنت الأبيض، وقضت بعدم الاعتداد بالتوصية الصادرة لها من لجنة توفيق المنازعات، التي أعطتها الحق في زيادة حصتها من الفحم من 19 ألفا و450 طنا، إلي 38 ألفا و900 طن فحم بترولي، وألزمت المحكمة شركة الأسمنت الخاسرة المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي مكرم، حمدي البكري نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 43470 لسنة 74 ق .

وثبت أن الشركة المدعى عليها تقدمت إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل ومقرها جهاز شئون البيئة، وأصدرت اللجنة المذكورة توصيتها المطعون فيها بأحقية الشركة في زيادة حصتها من الفحم من 19450 طنا إلي 38900 طن فحم بترولي في السنة أو ما يكافئها من الحجري إلي 50519 طنا في السنة، مع حق الشركة في مزج وخلط نوعي الفحم عند الاستخدام وأحقيتها في كامل حصة الفحم عن عامي 2017 و 2018 بكمية 77800 طن فحم بترولي عن العامين السابقين أو 101038 طن فحم من الحجري عن عامي 2017و2018، مع خصم كمية الفحم التي تم استخدامها من قبل المصنع فعليا خلال هذين العامين، مع حقها في الاحتفاظ بهذه الكمية لاستخدامها عند الحاجة أو التنازل عنها للشركات المصرح لها باستخدام الفحم مع إخطار وزارة البيئة شريطة عدم إجراء عمليات صناعية على الفحم قبل إعادة تصديره و باستبدال البند 11من الموافقة البيئية رقم 3066 لسنة 2006 بالبند (تلتزم الشركة بتخزين المواد الخام والمنتج النهائي في ساحتها المكشوفة أو صوامعها ومخازنها المغلقة)، مع بعض التعديلات الأخرى، وتم تذييل القرار بالصيغة التنفيذية وبتاريخ 16/9/2019 تم إعلان الجهة الإدارية المدعية بالسند التنفيذي المُذيل به قرار لجنة التوفيق المذكور .

ورأت المحكمة، أنه لما كان الطلب المقدم من الشركة موضوع قرار لجنة التوفيق محل المنازعة الماثلة غير محدد القيمة وغير متعلق بمستحقات مالية للعاملين، بأي من الجهات الإدارية، ومن ثم فقد افتقد الأركان والشروط المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 2017، لتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية، ومن ثم فقد كان لزاما علي لجنة التوفيق أن تصدر بشأن تلك المنازعة توصية تعرضها على الجهة الإدارية المختصة، والتي لها أن تقبل بها أو ترفضها، وفقا لسلطتها التقديرية، الأمر الذي يصبح معه إصدار لجنة التوفيق لتوصيتها المذكورة في مواجهة الجهة الإدارية دون موافقتها مخالفا، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم الاعتداد بالتوصية الصادرة من لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل.