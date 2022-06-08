التحفظ على 4.5 طن قمح محظور تداوله خارج منظومة التوريد بأسيوط

تمكنت إدارة مباحث التموين بأسيوط من ضبط قائد سيارة أثناء سيره وبحوزته 4.5 طن قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة في أسيوط.

وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مباحث التموين بأسيوط يفيد بضبط قائد سيارة أثناء سيرها بمحافظة أسيوط وبحوزته 4.5 طن قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.