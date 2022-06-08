الأربعاء 08 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مديرة التنظيم والإدارة بشمال سيناء و4 مسئولين للمحاكمة العاجلة

محكمة
محكمة
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قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 31 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة مديرة مديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء و4 مسئولين آخرين من مساعديها للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، وقيام المحالة الأولى بتقاضي مبالغ مالية من جهة عملها دون وجه حق بمساعدة باقي المحالين.

أكد تقرير الاتهام أن المحالين الخمسة بدائرة عملهم بمحافظة شمال سيناء خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وكشفت التحقيقات عن أن إلهام عبدالجواد هلال، مديرة مديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء صرفت لنفسها قبل إحالتها للمعاش بدل السفر والانتقال إلى القاهرة عن المأموريات، واعتمادها استمارات الصرف رغم تواجدها بمقر عملها بمدينة العريش مما ترتب عليه قيامها بصرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وراجع أحمد السيد مسلم، مراجع حسابات بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء استمارة صرف بدل السفر والانتقال للقاهرة الخاصة بالمحالة الأولى إلهام عبدالجواد هلال، مديرة مديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء، واتخذ إجراءات الصرف دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية بالمخالفة للتعليمات مما ترتب عليه قيامها بصرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وتبين من أوراق القضية أن نجلة عبدالرءوف إبراهيم، مراجع حسابات بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء اتخذت إجراءات صرف بدل السفر والانتقال الخاصة بالمحالة الأولى عن بعض المأموريات، وراجعت استمارات دون تقديم تقرير إنجاز المأمورية مما ترتب عليها صرفها أموال دون وجه حق.

وحرر حسيني عبدالعزيز أحمد، مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء استمارات صرف بدل سفر وانتقال المحالة الأولى، متخذًا إجراءات الصرف دون تقديم تقرير إنجاز المأمورية مما أسفر عن صرفها مبالغ مالية دون وجه حق.

وقامت حنان سعيد صبيح، فني تشغيل بإدارة الحسنة التعليمية بشمال سيناء بإهانة كل من محافظ شمال سيناء، والمحالة الأولى، واتهمتهما بالفساد والتشهير بهما عن طريق النشر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي  (فيس بوك).

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