الأربعاء 08 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بث مباشر.. إطلاق القمر الصناعى «نايل سات 301»

جريدة الدستور
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يقدم «الدستور» بثًا مباشرًا لعملية إطلاق القمر الصناعي المصري «نايل سات 301» الذي أعلنه أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.

وينطلق القمر الصناعي المصري في تمام الساعة الخامسة و3 دقائق بتوقيت ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية الحادية عشرة وثلاث دقائق ليلًا بتوقيت القاهرة على قمر فالكون 9 التابع لشركة «سبيس إكس» الأمريكية.

وتستعد الشركة المصرية للأقمار الصناعية، مساء اليوم الأربعاء، لإطلاق القمر المصري «نايل سات 301»، الذي استغرقت عملية تصنيعه ما يقرب من العامين ونصف العام، وتسبَّب فيروس كورونا في تأخر موعده الذي كان مقررًا في بداية العام، ليحل محل «نايل سات 201»، الذي ينتهي عمره الافتراضي 2028.

ويعمل القمر الجديد على تقديم خدمات الإنترنت بشكل عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية ما يعمل على توفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية، وكذلك المجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وحقل ظهر، ويتميز القمر أيضًا بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية، وفقًا لاحتياجات الدول الإفريقية التي تعتبر سوقًا جديدة لأقمار النايل سات، حيث إنه تم تصنيعه بشكل تكنولوجي متقدم يمكنه بمفرده وذاتيًا أن يحدد أي مصدر للتشويش، ويعمل القمر الجديد على التمكن من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية التي ستعمل عليه.

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