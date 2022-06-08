التحقيق مع عاطل بتهمة اغتصاب فتاة فى المرج

تباشر نيابة المرج التحقيق مع عاطل متهم باغتصاب فتاة وعاشرها معاشرة الأزواج، وأمرت بإحالة الفتاة للكشف الطبي لتوقيع الكشف عليها وبيان هل تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من أسرة فتاة بتعدى أحد الشباب عليها فى المرج، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج بحسب قولهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث بتفاصيل البلاغ وما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة.