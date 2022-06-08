أحمد سعيد.. شيخ الإذاعيين العرب

الإعلامى أحمد سعيد.. تعلقت بصوته آذان الملايين من عشاق إذاعة «صوت العرب»، فهو أيقونة من أيقونات الإذاعة المصرية، كان صوته حاضرًا فى جميع الأحداث الفارقة من عمر الوطن، فهو رائد من رواد الإذاعة ومؤسس إذاعة «صوت العرب» التى لعبت دورًا كبيرًا فى إيصال صوت مصر إلى مختلف أنحاء الوطن العربى. ولد فى ٢٩ أغسطس عام ١٩٢٥م بالقاهرة، وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام ١٩٤٦، ثم عمل بالإذاعة فى عام ١٩٥٠م، ثم وقع عليه الاختيار ليكون المذيع الرئيسى لـ«إذاعة القاهرة»، وكان صاحب أول برنامج سياسى اسمه «تسقط معاهدة ١٩٣٦»، عام ١٩٥١م.

اشتهر الراحل ببرنامج «صوت العرب»، وشارك فى الأعمال الفدائية بمنطقة قناة السويس عام ١٩٥٢م، ثم عُين مديرًا لإذاعة «صوت العرب» منذ تأسيسها فى ٤ يوليو عام ١٩٥٣، وحتى عام ١٩٦٧م. أعلن «سعيد» عن بيان ثورة الجزائر عام ١٩٥٤، ونقل موقف مصر الداعم لحلف بغداد عام ١٩٥٩، ومن أشهر برامجه الإذاعية «أكاذيب تكشف حقائق»، و«هذا عدوك»، وقدم استقالته عقب إذاعته بيانات من مصادر عسكرية أعلنت عن انتصارات الجيش فى أثناء نكسة عام ١٩٦٧م.

كما اختاره مجلس الأمة عام ١٩٦٥م ليكون أحد أعضاء الوفد الذى يمثله فى احتفالات بريطانيا بمناسبة ذكرى بدء الحياة الديمقراطية هناك.

وعمل «سعيد» محررًا فى مجلة «الكواكب»، و«روزاليوسف»، و«آخر ساعة»، وعمل مدير الأخبار والشئون السياسية بالتليفزيون، وأمينًا لليونسكو وحصل على جائزة التميز الإعلامى من جامعة الدول العربية فى يوم الإعلام العربى عام ٢٠١٧، وتوفى بعد صراع مع المرض فى ٤ يونيو عام ٢٠١٨.