التصريح بدفن جثمانى شخصين لقيا مصرعهما فى حادث سير بالجيزة

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعيهما إثر انقلاب دراجة نارية بطريق الإسكندرية الصحراوي بالقرب من مديرية أمن الجيزة تجاه ميدان الرماية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بانقلاب دراجة نارية بطريق الإسكندرية الصحراوى، ووجود جثتين بالقرب من مديرية أمن الجيزة، وظهور كثافات مرورية تجاه ميدان الرماية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص، مصرع شخصين بسبب انقلاب دراجة بخارية ونقلا إلى المشرحة، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.