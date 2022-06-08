الأربعاء 08 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثمانى شخصين لقيا مصرعهما فى حادث سير بالجيزة

حادث
حادث
ads

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعيهما إثر انقلاب دراجة نارية بطريق الإسكندرية الصحراوي بالقرب من مديرية أمن الجيزة تجاه ميدان الرماية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بانقلاب دراجة نارية بطريق الإسكندرية الصحراوى، ووجود جثتين بالقرب من مديرية أمن الجيزة، وظهور كثافات مرورية تجاه ميدان الرماية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان. 

وتبين من خلال الفحص، مصرع شخصين بسبب انقلاب دراجة بخارية ونقلا إلى المشرحة، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

الولد المخيف إيلون موسك

محمد العسيري

فى محبة «عطية».. والشيخ حسنى و«طيور العنبر»

أحمد سعد زايد

تشابه الأصولية العربية والغربية

ميرفت دهان

الشرط نور

ماجد حبته

معركة توحيد الشاحن!

أحمد غنام

«ريفو».. فن المراوغة بالحب والموسيقى

د هند جاد

كلها غيرانة: شكل.. وبدلة.. وصورة.. ومشاعر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

إيناس عبدالدايم.. وصبحي.. وجائزة أوبرا «متروبوليتان»

صور

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

محطة تل أبيب

المزيد

انتخاب سفير إسرائيل نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ما الأهمية؟

إسرائيل تسجل ثالث حالة إصابة بجدرى القرود

«تعاطف دون مساعدة».. لماذا تغضب أوكرانيا من إسرائيل؟