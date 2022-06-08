بسبب علاقة عاطفية.. المتهمة بقتل زوجها فى المرج تمثل الجريمة

اصطحب فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية ربة منزل متهمة بقتل زوجها بسبب علاقته العاطفية بفتاة أخرى واحتفاظه بصور لها على هاتفه المحمول لموقع ارتكاب الجريمة لتمثيلها.

كانت المتهمة قد أدلت باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية وقالت المتهمة إنها كانت تفتش في هاتف زوجها بالصدفة فوجدت صورا لفتاة وبعض الرسائل الغرامية بين زوجها وتلك الفتاة.

وأضافت المتهمة أنها بمعاتبتها زوجها نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، حيث قام المجني عليه بصفعها على وجهها وهنا كانت تمسك سلاحا أبيض (مفك) في يدها فقامت بطعنه به في رقبته وصدره.

وأشارت المتهمة إلى أنها لم تكن تقصد قتل زوجها، مضيفة أنها عندما رأته غارقا في دمائه تركته وذهبت إلى منزل شقيقها غاضبة ولم تكن تعلم أن ضربتها لزوجها بالمفك ستقضي عليه وظنت أنه سيذهب للمستشفى للعلاج وفوجئت بأنه توفي.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها في حالة تعفن وتوجد إصابات عبارة عن جروح ذبحية وقطعية بالرقبة والرأس والصدر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوفاة شخص يعمل مقاولا بعد إصابته بطعنات عقب التعدى عليه بسلاح أبيض فى المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان واستمعوا لأقوال شهود العيان حول الحادث.