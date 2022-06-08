المؤبد لـ 7 متهمين وتغريمهم مليار و703 ملايين جنيه فى قضية مخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المؤبد لـ 7 متهمين وتغريمهم مليار و703 ملايين و520 ألف جنيه تعويض لمصلحة الجمارك وغرامة 500 ألف جنيه والسجن 3 سنوات لـ10 متهمين آخرين، وقررت المحكمة مصادرة المركب والمواد المخدرة محل الواقعة.

تعود أحداث القضية المقيدة رقم 3335 سنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط مركب صيد تحمل كميات كبيرة من مخدر الحشيش من خارج البلاد، عبر ميناء الإسكندرية البحري.

كانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت قيام عدد 17 متهما كونوا تشكيلا عصابيا لجلب المواد المخدرة إلى البلاد عبر البحر المتوسط مستخدمين مركب صيد فتم استصدار إذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع القوات البحرية تمكنوا من ضبط المركب داخل المياه الإقليمية وعلى متنها عدد مائتين وستين جوال تزن "6,5 طن حشيش" فتم التحفظ على المركب والمضبوطات والقبض علي المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.