إصابة شاب بطعنات متفرقة بالجسد خلال مشاجرة فى قنا

أصيب شاب بطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد خلال مشاجرة بينه وأحد الأشخاص بعد مشادة كلامية وقعت بينهما بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شاب بـ4 طعنات في مشاجرة مع آخر بمركز نقادة جنوب قنا، وتبين إصابة أشرف.أ، 42 عاما، وتم نقله إلي المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة؛ لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج.

وكلفت النيابة العامة ضباط المباحث بسرعة التحري حول الواقعة وضبط المتهم.