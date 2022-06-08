الأربعاء 08 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب بطعنات متفرقة بالجسد خلال مشاجرة فى قنا

مشاجرة
مشاجرة
ads

أصيب شاب بطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد خلال مشاجرة بينه وأحد الأشخاص بعد مشادة كلامية وقعت بينهما بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شاب بـ4 طعنات في مشاجرة مع آخر بمركز نقادة جنوب قنا، وتبين إصابة أشرف.أ، 42 عاما، وتم نقله إلي المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة؛ لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج.

وكلفت النيابة العامة ضباط المباحث بسرعة التحري حول الواقعة وضبط المتهم.

مشاجرة مركز نقادة محافظة قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 رسميًا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

معركة توحيد الشاحن!

أحمد غنام

«ريفو».. فن المراوغة بالحب والموسيقى

د هند جاد

كلها غيرانة: شكل.. وبدلة.. وصورة.. ومشاعر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

إيناس عبدالدايم.. وصبحي.. وجائزة أوبرا «متروبوليتان»

حسين دعسة

منظور عسكري هندي لمائة يوم على الحرب الروسية الأوكرانية

إبراهيم داود

بمناسبة عيد ميلاده الـ87.. فى محبة أحمد عبدالمعطى حجازى

ماجد حبته

صحتنا.. وصحة إفريقيا

د. بهي الدين مرسي

هل تفضح لغة الجسد الناطق بها؟

صور

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

محطة تل أبيب

المزيد

انتخاب سفير إسرائيل نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ما الأهمية؟

إسرائيل تسجل ثالث حالة إصابة بجدرى القرود

«تعاطف دون مساعدة».. لماذا تغضب أوكرانيا من إسرائيل؟