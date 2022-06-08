الأربعاء 08 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رسالة غامضة من موسيمانى بعد توتر علاقته مع إدارة الأهلى

جريدة الدستور
ads

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، رسالة غامضة إلى جماهير القلعة الحمراء.

وتوترت علاقة موسيماني مع إدارة النادي الأهلي عقب خسارة الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، وعقد اجتماعا مع محمود الخطيب، رئيس النادي، لكن لم يتم التوصل إلى شيء وأعلن عن اجتماع آخر قريبا.

ونشر موسيمانى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورًا للحظات التتويج مع النادى الأهلى خلال الفترة الماضية، وقال: "على مدى العشرين شهرًا الماضية، هذه هي رحلتنا التي باركنا الله بها.. المولى باركها.. نحن ممتنون ومتواضعون.. تغيير اللعبة.. من أجل الخير".

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 رسميًا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

معركة توحيد الشاحن!

أحمد غنام

«ريفو».. فن المراوغة بالحب والموسيقى

د هند جاد

كلها غيرانة: شكل.. وبدلة.. وصورة.. ومشاعر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

إيناس عبدالدايم.. وصبحي.. وجائزة أوبرا «متروبوليتان»

حسين دعسة

منظور عسكري هندي لمائة يوم على الحرب الروسية الأوكرانية

إبراهيم داود

بمناسبة عيد ميلاده الـ87.. فى محبة أحمد عبدالمعطى حجازى

ماجد حبته

صحتنا.. وصحة إفريقيا

د. بهي الدين مرسي

هل تفضح لغة الجسد الناطق بها؟

صور

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

محطة تل أبيب

المزيد

انتخاب سفير إسرائيل نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ما الأهمية؟

إسرائيل تسجل ثالث حالة إصابة بجدرى القرود

«تعاطف دون مساعدة».. لماذا تغضب أوكرانيا من إسرائيل؟