رسالة غامضة من موسيمانى بعد توتر علاقته مع إدارة الأهلى

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، رسالة غامضة إلى جماهير القلعة الحمراء.

وتوترت علاقة موسيماني مع إدارة النادي الأهلي عقب خسارة الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، وعقد اجتماعا مع محمود الخطيب، رئيس النادي، لكن لم يتم التوصل إلى شيء وأعلن عن اجتماع آخر قريبا.

ونشر موسيمانى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورًا للحظات التتويج مع النادى الأهلى خلال الفترة الماضية، وقال: "على مدى العشرين شهرًا الماضية، هذه هي رحلتنا التي باركنا الله بها.. المولى باركها.. نحن ممتنون ومتواضعون.. تغيير اللعبة.. من أجل الخير".