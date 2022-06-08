الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طالبة بطلق خرطوش خلال مشاجرة بين أشقاء فى الوراق

اسعاف
اسعاف
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أصيبت طالبة بمنطقة الوراق بطلق ناري خرطوش بالخطأ خلال مشاهدتها مشاجرة بين أشقاء في الشارع تم نقلها لمستشفى الساحل وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى قسم الوراق، إخطارًا بحدوث مشاجرة بين طرفين، الأول شقيقان، مع الثاني كل من شقيقتهما وزوجها، بسبب خلاف بين الطرفين على قطعة أرض، وصلت إلى استخدام الخرطوش بين الطرفين، مما أدى إلى إصابة إحدى الفتيات التي كانت تشاهد المشاجرة.

بدأ الخلاف بين الطرفين، الأول شقيقان والطرف الثاني شقيقتهما وزوجها، بسبب قطعة أرض ملك الطرف الأول «الشقيقان»، حيث اتهم الطرف الثاني «شقيقتهم وزوجها» بالاستيلاء على عقد قطعة الأرض للتحايل والاستيلاء عليها.

وأدى الخلاف بين الطرفين إلى حدوث المشاجرة أطلق فيها أحد الشقيقين عياري خرطوش، أصابوا خلالها فتاة طالبة عمرها 22 سنة كانت تشاهد المشاجرة من البلكونة نتيجة رش خرطوش في الوجه وأعلى الصدر.

تم نقل الطالبة المُصابة إلى مستشفى الساحل على الفور لإسعافها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

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