ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطنى.. ومحمود فوزى رئيسًا للأمانة الفنية

أعلنت إدارة الحوار الوطني، اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما للحوار الوطني، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني.

ولفتت إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت إدارة الحوار الوطنى أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في: بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلف وبما يخدم صالح المواطن المصرى.



وتابعت إدارة الحوار الوطني أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجستية، مؤكدة استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة.



وأشارت إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة المستشار محمود فوزي، لمعاونة مجلس أمناء الحوار في العملية اللوجستية والتنظيمية للحوار الوطني وتوفير كافة المعلومات اللازمة لإدارة الحوار مضيفة أن الأمانة الفنية سلّمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى السيد ضياء رشوان تمهيدا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني، كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة.



ولفتت إدارة الحوار الوطني إلى استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات من خلال الرابط www.egyouth.com/er/register مشيرة إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية وبالتنسيق مع كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال.



كما تتلقى إدارة الحوار الوطني المقترحات والاستفسارات عبر رسائل الواتساب على الأرقام التالية: 01025521555/ 01093888833



يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن إطلاق الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة الجمهورية الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.