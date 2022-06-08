الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«أجريسور ادفينتشورز العالمية» تطلق أول فندق عائم فى مدينة الغردقة «Aggressor Floating Resort»

فندق عائم
فندق عائم
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أعلنت شركة أجريسور ادفينتشورز العالمية “ Aggressor Adventures” عن إطلاق أول فندق عائم فى مدينة الغردقة “Aggressor Floating Resort”  والذى يقدم تجربة فريدة من نوعها للسائح بجودة ووسائل راحة وخدمات الفاخرة ، ويأتى هذا المشروع كإضافة جديدة لنجاحات شركة أجريسور فى مصر منذ أكثر من ثمان سنوات ، نجحت فيه فى تأسيس اسطول من أربعة يخوت فاخرة Liveaboard في البحر الأحمر ونهر النيل ، يضاهى خدمات جميع يخوت شركة  أجريسور Aggressor Adventure فى أنحاء في جميع أنحاء العالم

ويقدم هذا الفندق العائم للعميل إمكانية قضاء أسبوع كامل وممارسة هواية الغطس المفضلة لديهم مع إمكانية العودة يوميا إلى المرسى (الميناء) ، ليقدم تجربة متنوعة من الغوص الساحلي والغطس طوال إجازتهم الممتدة لسبعة أيام و يتمكن الضيوف من مغادرة يخت AFR كل ليلة ، على غرار الإقامة في فندق بري ، للتجربة والاستمتاع الحياة الليلية والمطاعم والتسوق فى مدينة الغردقة الساحرة على سواحل البحر الأحمر فى مصر

هذا ويظل اليخت AFR  لمدة يومين في الأسبوع راسخًا في ميناء مدينة الغردقة  الخاص به ويقدم للضيوف يومًا هادئًا على شاطئ خاص ، أو رحلة إلى جزيرة خاصة محلية ، إلى جانب أنشطة رياضية مائية مثل التزلج الهوائي و العديد من الأنشطة البحرية

في اليومين الماضيين ، وأثناء بقاء اليخت فى الميناء ، يظل بإستطاعة عشاق الغوص والغطس ممارسة هوايتهم المفضلة الغوص لمدة 7 أيام كاملة ، باستخدام القوارب اللحقة باليخت ( زودياك ) بطول 11 مترًا.

وتواصل Aggressor Adventures إظهار ريادتها في تطوير صناعة اليخوت الفاخرة Liveaboard في جميع أنحاء العالم من خلال أول فندق / يخوت هجينة جديدة تتيح الآن للغواصين والغطس للضيوف الذين يقيمون عادةً في فندق تقليدي ويستخدمون قاربًا نهاريًا صغيرًا للغوص أو الغطس ، إقامة كاملة لمدة 7 أيام على متن يخت كبير فاخر Liveaboard مع كامل الحرية لمغادرة اليخت مثل الفنادق الموجودة على البر

تعد شركة أجريسور ادفينتوشرز من أكبر شركات السياحة المتخصصة الامريكية وتهتم بتقديم خدمات فاخرة للغوص والسياحة المتنوعة ، وأعلنت شركة أجريسور Aggressor Adventures عقب إفتتاحها لأول فندق عائم فى الغردقة ، عن نيتها التوسع وتقدم المزيد فى مدينتى  مرسى علم وشرم الشيخ على البحر الأحمر Aggressor Floating خلال عام 2024 و 2025 

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

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