الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2 طن زيت طعام مستخدم قبل إعادة تدويره فى الطالبية

التموين
التموين
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تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 2 طن زيوت مستعملة يتم إعادة تدويرها لكونها فاسدة ومجهولة المصدر داخل مخزن بالطالبية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

وكانت قد وردت معلومات إلى العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام مصنع يعمل بدون ترخيص يقوم بإعادة تدوير زيت مستخدم ويقوم بإضافة مواد كيميائية تشكل خطراً كبيراً على أرواح المواطنين وغير مصرح بها وذلك لاستعادة نقائها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبوالخير، النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تم ضبط 2 طن "زيت".

كما تم ضبط المدير المسئول عن المصنع، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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