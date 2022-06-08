الأربعاء 08 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 21 شخصًا إثر تصادم سيارتين بالبحيرة

تصادم
تصادم
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لقي شخصان مصرعيهما وأصيب 19 آخرن بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر حادث مروع وقع مساء اليوم الأربعاء، بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل محملة بالطماطم بطريق محور الضبعة - وادى النطرون، بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق محور الضبعة وادى النطرون بالكيلو 85 اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة تصادم السيارة رقم 2586 نصف نقل محملة بالطماطم بالسيارة رقم "9431 م ل ه ميكروباص" وأسفر الحادث عن مصرع شخصين من مستقلى الميكروباص، وهما هبة مجدى محمد عبدالسلام 22 سنة ربة منزل وتقيم بأشمون بالمنوفية وأحمد شهدى حلمى 15 سنة وإصابة 19 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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