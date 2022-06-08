الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عامل سقط من أعلى مخازن فى الشرقية

اسعاف
اسعاف
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أصيب عامل، اليوم، سقط من أعلى مخازن في مدخل مدينة العاشر بالقرب من طريق بلبيس - العاشر من رمضان وتم نقله إلي مستشفى مدينة العاشر من رمضان فى الشرقية.

وتبين من التقرير الطبي أن العامل مصابا بكسر مضاعف في الساق اليسرى، وأعراض ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بسقوط عامل من أعلى مخازن في مدخل مدينة العاشر بالقرب من طريق بلبيس - العاشر من رمضان.

على الفور، دفع مرفق الإسعاف بعربة إسعاف وتم نقل المصاب مصطفى س ال 17 سنة، عامل، إلى مستشفى بمدينة العاشر من رمضان، فيما تبين إصابته بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وأعراض ما بعد الارتجاج بالمخ وكسر بالضلوع.

تم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم للمصاب، وجار تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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