الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محاضرات وفعالية تثقيفية ضمن فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية بـ «ثقافة أسيوط»

فعاليات مشروع تنمية
فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية بثقافة أسيوط
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية  الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة  الدكتورة مايا مرسي، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة  الدكتورة حنان موسى. 

 و شهد قصر ثقافة ساحل سليم بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي احتفالية ثقافية فنية بقرية العونة، بدأت فعالياتها بعقد محاضرة تثقيفية بعنوان "تنمية الأسرة المصرية" دارت حول أهمية التنمية والتطوير للأسرة المصرية، وتوالت الفقرات الفنية للأطفال ورسم على الوجوه للفنان زياد علاء الدين. 

 تلاها عروض تفاعلية لمسرح العرائس والأراجوز على أنغام الموسيقى نفذها الفنان إسلام بسطا، بجانب ورشة حكى للأطفال بعنوان "أضرار الزواج المبكر وختان الإناث" قدمتها رشا أبو العلا، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للآلات الشعبية، حيث قدمت الفرقة العديد من التابلوهات التراثية، بجانب عرض فني للتنورة .

يذكر أن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بعدد من القري التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك حرصاً على استمرار مسيرة العمل لنشر الوعي الثقافي والفكري بالصعيد والاهتمام بالقرى المستهدفة وتقديم باقة من الفعاليات الثقافية والفنية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة المجلس القومي للمرأة حنان موسي ثقافة ساحل سليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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