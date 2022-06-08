بمساعدة عشيقها.. إحالة أوراق الأم قاتلة طفلها فى الغربية للمفتى

قضت محكمة جنايات المحلة الكبري بالغربية، برئاسة المستشار السيد محمود شكر، إحالة أوراق الأم المتهمة بقتل طفلها بمساعدة عشيقها، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وتحديد جلسة 3 يوليو للنطق بالحكم.

صدر الحكم بعضوية المستشار إبراهيم حسين صقر، المستشار حسام محمد عبد الباسط، المستشار محمد صلاح الدين داود ، المستشار محمد فتحي رئيس النيابة، محمد سمير وكيل النيابة، سمير ممتاز سكرتير الجلسة.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بوفاة طفل يدعى "م.م"، مقيم في منزل سكني بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة، وأن وراء الواقعة "م.ن"، 32 سنة، ربة منزل وعشيقها "ن.د"، 33 سنة، وتم ضبطهما وأنهما قاما بالاعتداء عليه بالضرب، وبدنيا على يدي عشيق الأم، والتي تزوجها عرفيا خلال الـ8 أشهر الماضية، الأمر الذي نتج عنه تدهور الحالة الصحية للطفل ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده.