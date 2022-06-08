الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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قررت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 10 مُتهمين، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 
 

وهم كل من أسامة عصام إسماعيل فرج، ومحمد صلاح الدين عباس حسانين، ومحمد عبد الله علي عبد الله عامر، وأبو زيد محمد عبد السلام عبد الجواد، والسيد فاروق السيد محمد، وعلي علي البسيوني الجمل، ومحمود محمد عبد الغني يوسف، وعلي إبراهيم خليفة نوفل، ومحمد أحمد عبد الواحد حسين، محمد عادل صدقي ثابت.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رد «الكيد السياسى» ضد مصر

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